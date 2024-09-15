Мангаш объяснил, почему не смог отказать «Спартаку»

Португальский новичок московского «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, почему решил перебраться в российский гранд.

«Станкович известен по всему миру. Очень впечатляющая личность. Ну, а «Спартак» — самый большой клуб в России. Невозможно было сказать «нет», — приводит слова Мангаша «Матч ТВ».

В составе «Спартака» 26-летний португалец принял участие только в одной игре чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Мангаша со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в четыре миллиона евро.