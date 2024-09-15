Ловчев: «Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте игроков «Спартака», и его так же хлестали»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в игре восьмого тура чемпионата России между «красно-белыми» и махачкалинским «Динамо».

Ловчем заявил, что динамовцы регулярно били по ногам игроков «Спартака», но Кукуян стоял рядом и просто разводил руками.

«Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте футболистов «красно‑белых», и его так же хлестали. А потом буду читать, что эти эпизоды рассматривала какая‑то комиссия, да пошла ты, комиссия!» — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» не смог одолеть на выезде «Динамо». Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.