Мангаш: «У меня нет любимой позиции»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос о своей любимой позиции на поле.

«Я могу играть на многих позициях. У меня нет какой‑то любимой из них. Готов сыграть на той, на которой необходимо тренеру и команде», — приводит слова Мангаша «Матч ТВ».

15 сентября 26-летний португалец дебютировал за «Спартак» в игре восьмого тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Мангаш вышел на замену в самой концовке и уже спустя две минуты умудрился посадить соперника на красную карточку.

Следующий матч «Спартак» проведет 19 сентября против «Крыльев Советов».