Мангаш: «Спартак» хотел победить, но получился сложный матч»

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о минувшем матче с махачкалинским «Динамо».

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Для Мангаша данный матч стал дебютным в футболке «красно-белых».

«Мы хотели сегодня победить, это точно. Но получился сложный матч, сложное поле. Мы играли против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их», — приводит слова Мангаша «Матч ТВ».

Португалец надеется, что в следующий раз «Спартаку» повезет больше, и команда одержит победу.

19 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.