Хлусевич: «Я рад, что Джикия нашёл команду»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, подходит ли уровень «Химок» защитнику Георгию Джикии.

Напомним, после окончания прошлого сезона 30-летний Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента. 12 сентября защитник подписал контракт с «Химками».

«Не мне решать, его ли это уровень. Я рад, что он нашел команду. Главное, чтобы он играл, и играл без травм», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Трудовой договор Джикии с «Химками» рассчитан на один сезон с возможностью продления.

Дебют Джикии может состояться 19 сентября. В этот день «Химки» примут в кубковом матче «Локомотив».