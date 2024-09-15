Хлусевич: «Рад, что история с Соболевым закончилась»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Как минимум, я рад, что это вся история закончилась, и все решилось для него самого. Я на это внимания не обращаю. Это его отношение с клубами», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

15 сентября «Спартак» не смог на выезде обыграть махачкалинское «Динамо». Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

Следующим соперником команды Деяна Станковича в РПЛ станет московское «Динамо». Поединок между командами запланирован на 22 сентября.