Валерий Овчинников ответил, сможет ли Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о перспективах форварда «Акрона» Артёма Дзюбы стать лучшим бомбардиром в России.

— Я думаю, что он возьмет эту высоту и в очередной раз попадет в книгу рекордов Гиннесса. Даже, если он забьет пять пенальти за эту команду, то покорит свою высоту, — приводит слова Овчинникова Betonmobile.

Ранее 36-летний Дзюба подписал однолетний контракт с тольяттинским «Акроном» и уже дебютировал за клуб, отметившись голевой передачей.

Стоит сказать, что на данный момент за всю карьеру у Дзюбы 229 голов, а у обладателя рекорда Александра Кержакова – 233 мяча.