Биджиев: «Учитывая удаление, думаю, результат более-менее»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Можно ли поздравить «Динамо» с набранным очком, либо все-таки была надежда и были шансы, чтобы вырвать победу у московского «Спартака»?

- Конечно, хотели мы выиграть. Я думаю, что ребята отработали хороший матч. Конечно, была тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, но у нас моменты были, были острые моменты. Я думаю, что если бы Абакар Гаджиев сумел решить в концовке второго тайма, конечно, счет мог быть в итоге другим. Учитывая, что удаление, думаю, результат более-менее.

- Как «Динамо» теперь будет ротировать свою игру? Прошлый матч по дисквалификации пропускал один игрок, сейчас по дисквалификации - другой. Достаточно ли состава «Динамо»?

- Сейчас нужно отдохнуть и восстановиться. Завтра мы уже посмотрим по состоянию ребят, учитывая, что уже следующий матч с «Динамо» Москва буквально через три дня. Поэтому ротация будет, а уже конкретно по именам будем знать уже ближе к игре.

- Нет такого, что акцент в пользу чемпионата или Кубка? Или как раньше говорили, что каждый матч - самый главный?

- Для нас наш принцип остается: каждый матч - самый главный. Мы от него не отходим. Конечно, есть нюансы, мы что-то учитываем, оперативное состояние игроков, не без этого. Но так принципиально каждый матч - самый главный.

- Может быть, уже есть какой-то секрет у «Динамо» против «Спартака»? Потому что уже вторая игра, и вновь «Динамо» не дало сопернику шансов выиграть этот матч.

- Какой секрет? Тут секрет один: соблюдать свои принципы и выполнять свою работу на 100%. Вот и всё.

- Какие слова благодарности ребятам, или что-то есть уточнить или даже покритиковать? Потому что как вы говорите, могли выиграть этот матч.

- Безусловно, ребята отработали, и в плане движения и эмоций выдали хороший матч, я думаю. В принципе, в единоборствах мы много не уступили, а, может быть, и превзошли. Поэтому, конечно, какие-то тактические моменты нам нужно поправить. Но в целом считаю, провели нормальный матч.