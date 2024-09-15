Гладилин: «Станковичу ещё необходимо время, чтобы научить «Спартак» играть в атаке»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о минувшем матче чемпионата России между «красно-белыми» и махачкалинским «Динамо».

Встреча восьмого тура РПЛ завершилась вничью со счетом 1:1. Авторами голов стали Манфред Угальде и Руслан Литвинов (автогол).

«Чего не хватило команде? Сложно сказать. Думаю, что Станковичу еще необходимо время, чтобы научить команду играть в атаке и вскрывать оборону соперника в таких матчах», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

По итогам восьми туров подопечные Станковича располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «красно-белых» 15 баллов.