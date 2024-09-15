Станкович: «Ребята отдались полностью на поле, здесь их не в чем упрекнуть»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Можно ли сказать, что «Динамо» Махачкала становится каким-то неудобным соперником для «Спартака»? Никак не удается одержать победу уже в двух очных матчах.

- Я поздравляю команду «Динамо». Сегодня был такой очень сложный матч с большим количеством борьбы. Команда соперника провела матч агрессивно. Мы сделали самое сложное, что могли сделать, забили и открыли счет. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить этот результат и пропустили. После забитого гола у нас были потери. Слишком часто мы теряли мяч. К сожалению, нам не удалось так как нужно направить эту игру. В итоге мы имеем сегодня ничью. Но что поделать? Идем дальше.

- Игроки, которые выходили на замену, довольны ли тем, как перестраивал игру «Спартак»? Тот же Шамар, который долго не играл, и новичок Мангаш, как оцениваете новичков? Как команда отреагировала на второй тайм?

- В целом хорошо, но сейчас не время анализировать индивидуальные действия каких-то конкретных игроков. Матч закончен, у нас будет время, чтобы проанализировать, по отдельным игрокам буду позже говорить.

- Много времени и внимания болельщиков уделялось лидеру команды Барко, но сегодня казалось, что он будто находился не в своей тарелке и тяжело обрабатывал мяч. Можно сказать, что отчасти такому техничному футболисту помешало поле?

- Повторюсь, сейчас не время говорить об индивидуальных действиях каких-то конкретных футболистов. Сегодня в целом игра пошла по определенному пути. Мы сегодня бились, боролись, не сдавались, старались, что-то создавали, но, к сожалению, сегодня не добились победы.

- Что-то положительное есть в этой игре, что пойдет на пользу «Спартаку»?

- Я всегда стараюсь смотреть позитивно на каждую игру, и сегодня ребята отдались полностью на поле. Здесь их не в чем упрекнуть. Да, не хватило в этой игре, но скоро, через четыре дня будет Кубок, потом снова чемпионат. Поэтому идем дальше.