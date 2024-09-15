Бушманов: «Спартак» должен был забирать три очка в Махачкале»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о минувшем матче чемпионата России между «красно-белыми» и махачкалинским «Динамо».

Встреча восьмого тура РПЛ завершилась ничейным результатом – 1:1.

«Тяжелая игра была для обеих команд. Понятно, что «Спартак» должен был забирать три очка в этой игре, но это футбол. Не всегда выигрывает тот, кто на бумаге фаворит», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что нужно похвалить «Динамо», которое показало достойную игру.

В девятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» примет московское «Динамо», а махачкалинский коллектив встретится в гостях с «Ростовом».