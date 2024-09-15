Абакар Гаджиев - о матче со «Спартаком»: «Не выиграли, но ничья тоже пойдет»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Спартак» Абакар Гаджиев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- «Спартак» становится отчасти любимой командой для тебя? Хотя сегодня ты не забил, но были моменты. Всю палитру эмоций расскажи.

- Если честно, эмоций сейчас нет вообще. Трудный матч, все силы отдали. Вся команда старалась. Не выиграли, но ничья тоже пойдет.

- Момент, который был у тебя, твой удар, как прокомментируешь? Видел ли мяч в воротах, что в тот момент подумал, какие мысли были, когда в итоге не попал?

- После момента уже начал думать, что надо было под себя убрать, под левую.

- Можно сказать, что «Спартак» - уже любимая команда для тебя?

- Нет, обычная команда.

- Больше это заработанное очко или упущенная победа для «Динамо»?

- Я думаю, заработанное очко, равная игра была. Нельзя сказать, что они не заслужили или мы не заслужили победу.