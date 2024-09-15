Мостовой готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов войти в тренерский штаб «красно-белых».

«Мы с уважением друг к другу относимся. Он знает, кто такой Мостовой. А я знаю, как он играл. Так что, если потребуется, готов помочь Станковичу в тренерском штабе «Спартака», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свою копилку на 15 баллов за восемь игр.

В следующем туре подопечные Станковича примут дома московское «Динамо». Игра пройдет 22 сентября, начало — в 16:30 по мск.