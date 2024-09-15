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Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо»

15 Сентября 2024 • 21:26 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
1:1
Спартак Москва

Оценки футболистам Деяна Станковича

Даже пять минут игры 11 на 10 не помогли проснуться «красно-белым». Получает «Спартак» неудобного соперника, всего два раза в истории играл против махачкалинского «Динамо» и получил поражение с ничьей.

«Красно-белые» были близки и к поражению. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:1Спартак Москва
  20'Угальде Манфред (0:1)
(1:1) Литвинов Руслан36'  
Волк ДавидТабидзе ДжемалШумахов ИдарПальцев ВалентинСандрачук Александр 89' (Джапо Ян ( 89') Сундуков Темиркан  51' 62' (Кагермазов Сослан ( 62'  90') Глушков Никита СергеевичМрезиг Хуссем  90'Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 74' (Зинович Кирилл ( 74') Агаларов Гамид 74' (Магомедов Ражаб ( 74') Гаджиев Абакар 89' (Сердеров Сердер ( 89')
Запасные: Котин НикитаКирш ИльяАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурЮсупов ЗалимханКрачковский АнтонКовачевич Владимир
Максименко АлександрРябчук ОлегЛитвинов РусланХлусевич Даниил 46' (Абена Миенти ( 46') Бабич Срджан  75'Маркиньос VI 68' (Зиньковский Антон ( 68') Барко ЭсекьельУмяров НаильМедина Хесус 46' (Мартинс Кристофер ( 46') Бонгонда Тео  69' 87' (Мангаш Рикарду ( 87') Угальде Манфред 78' (Николсон Шамар ( 78')
Запасные: Зорин ДаниилПруцев ДанилДовбня АлександрДуарте АлексисИгнатов Михаил
15 сентября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Постоянный участник анти-рейтинга, скрытый «любимчик» Деяна Станковича. Наиль Умярова снова появился в старте, снова должен был цементировать опорную зону, снова не справился.

Глушков из-под Наиля отдал на Мрезигуе, сделавшего голевой прострел. Умярова вообще двигали очень легко – проиграны семь единоборств из десяти, трижды опорника прошли на дриблинге.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,5. Автор единственного гола «Динамо» тоже в списке. У Литвинова много выбора не было (на замыкание летел Агаларов), но бить по своим воротам всё же не стоило, хотя бы сыграть на вынос.

Руслану тяжеловато был и Гамидом, и с Джавадом. Мощно наседали форварды, «низ» выиграли три раза из четырёх. А успешный отбор у Литвинова всего один.

МАРКИНЬОС – 3,0. Незадачливый Руслан, срезавший мяч в собственные ворота, в итоге был не худшим. Совсем не получился матч у Маркиньоса. Бразилец занял место Зиньковского на левом фланге и сыграл хуже Антона.

До замены в середине второго тайма Маркиньос успел загубить шикарный момент, созданный Барко, трижды нарушить правила на перспективный стандарт, дважды попасть на чужой дриблинг. А сам бразилец никак не обострял, основная масса передач назад или поперёк.

Худший игрок матча
Маркиньос Руслан Литвинов Наиль Умяров Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала

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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
15 Сентября 2024 в 21:51
Да там все никакущие..
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