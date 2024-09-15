Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 млн евро

Раскрыты подробности перехода нападающего Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку».

15 сентября пресс-служба «армейцев» объявила о расставании с 26-летним чилийцем.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, Давила сам выкупил свой контракт у ЦСКА за семь с половиной миллионов евро. Отмечается, что еще 500 тысяч евро клуб получит от игрока, если тот выполнит определенные условия.

В составе ЦСКА Давила провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет восемь ассистов.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, заработав 13 очков.