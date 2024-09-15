Чилийский форвард Виктор Давила сменил ЦСКА на мексиканскую «Америку». Об уходе 26-летнего футболиста сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

Давила выступал за ЦСКА с лета прошлого года. За это время он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, стал автором шести забитых мячей и восьми результативных передач.

— Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе «красно-синих», и желаем ему удачи в новом клубе! — говорится в заявлении «армейцев».

По данным СМИ, на продаже Давилы ЦСКА заработал семь с половиной миллионов евро.

После восьми туров столичный клуб идет на шестой позиции в РПЛ, набрав 13 очков.