«Спартак» опять не смог обыграть «Динамо» Мх: после поражения в Кубке России – ничья в РПЛ

«Динамо» Мх и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 15 сентября на стадионе «Анжи Арена».

В последнем матче восьмого тура «Спартак» брал реванш у махачкалинского «Динамо». Выражение с лишком громкое, для всего-то второго очного матча в истории этих команд, но команда Биджиева и лично Давид Волк удивили «красно-белых» в Кубке России. Феноменальная игра голкипера и пенальти Агаларова позволили «Динамо» увезти победу с «Лукойл Арены». Поэтому «Спартак» прибыл в Каспийск с дополнительной мотивацией.

Началось всё с борьбы, часто даже запредельной. За первые 20 минут помощь врачебную получали Пальцев, Угальде и Медина – пауз было много, к счастью, на поле все вернулись. И оба «спартаковца» будто получили дополнительную мотивацию, потому что именно они создали гол в середине тайма. Медина три раза простреливал слева после углового, наконец выпилив отличный кросс. Угальде замкнул головой в падении – 0:1.

Постепенно махачкалинское «Динамо» в игру вернулось. Сначала атаки носили стихийный характер, а к концу тайма хозяева уже владели инициативой. Абакар Гаджиев со стандарта закрутил аккурат под перекладину – Максименко спас в броске. Голкипер перевёл мяч на угловой, с которого подача не удалась, но вторым темпом Мрезиг прострелил куда лучше. А Литвинов в борьбе с Агаларовым срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

С равным счётом игра явно поскучнела. Хозяева рисковать не хотели, а у гостей будто сил не было на решающий рывок. Станкович постепенно бросил в бой Мартинса и Абену, в середине второго тайма – Зиньковского, но «красно-белая» атака всё никак не заводилась. После подачи от угла поля Маркиньос вылетал на отличную позицию, однако ударом в касание направил он мяч мимо створа. А кроме стандартов ничего и не получалось.

Время катастрофически таяло, игра в лучшую сторону не менялась. За 10 минут до конца основного времени Станкович даже «воскресил» Николсона, выпустив Шамара вместо Угальде. Но кроме потасовок, жёлтых карточек и навесов в никуда ничего не случилось. Мангаш успел ещё дебютировать и «удалить» Мрезинга, но пять минут игры 11 на 10 тоже не помогли.

«Спартак» снова не смог обыграть махачкалинское «Динамо»: ничья в РПЛ после поражения в Кубке России.