В «Акроне» оценили дебют Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян поделился комментарием о дебюте 36-летнего форварда команды Артёма Дзюбы.

Дзюба вышел на замену в игре восьмого тура чемпионата России с «Химками» и отметился результативной передачей.

«Хороший дебют, мы довольны. Думаю, и он доволен. Все только начинается», — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

По мнению функционера, Дзюба точно усилит «Акрон», но то, сколько времени будет играть форвард, нужно спрашивать у тренерского штаба.

В текущем сезоне РПЛ «Акрон» провел восемь матчей, в которых набрал восемь очков. Такое количество баллов позволяет команде идти на десятой строчке в турнирной таблице.

Соперником «Акрона» в следующем туре станет «Краснодар».