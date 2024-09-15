Мостовой оценил дебют Соболева за «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дебют форварда Александра Соболева за санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, минувшим летом 27-летний Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака».

Нападающий дебютировал за «сине-бело-голубых» в игре восьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«По отметкам в матче с ЦСКА он выглядел хорошо. Соболев сыграл полезно. Это был неплохой дебют», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

17 сентября «Зенит» примет на своем поле казанский «Рубин» в рамках четвертого Кубка России. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.