Дзюба уверен, что скоро начнёт забивать за «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, долго ли придётся ждать от него дебютный гол в новой команде.

«Думаю, что нет, если так будем играть. Команда молодая, надо чуть хладнокровнее быть в определенных эпизодах. Думаю, мы это подкорректируем», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Сегодня, 15 сентября, «Акрон» разгромил дома «Химки» со счетом 3:0. Дзюба появился на поле во втором тайме и стал автором одной результативной передачи.

18 сентября «Акрон» примет «Факел» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:15 по московскому времени.