«Спартак» впервые в сезоне пропустил в первом тайме

В эти минуты московский «Спартак» проводит матч восьмого тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

На данный момент счет в матче ничейный – 1:1. Форвард «Спартака» Манфред Угальде распечатал ворота соперника на 20-й минуте, а на 37-й Руслан Литвинов случайно оформил автогол.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» впервые пропустил в первом тайме. Отметим, что данный гол стал для «красно-белых» четвертым пропущенным в текущей кампании.

За всеми событиями в матче «Динамо» - «Спартак» можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.