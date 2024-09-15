Дзюба: «Я бы пожалел, если бы отказался пошуметь в РПЛ»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, легко ли решился на переход в тольяттинский клуб.

«Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший. Да я бы и сам пожалел, если бы решил ничего не делать и отказался пошуметь в лиге», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Под занавес трансферного окна 36-летний форвард подписал однолетний контракт с «Акроном».

В настоящий момент команда Заура Тедеева находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за восемь туров.

18 сентября «Акрон» сыграет в Кубке России против «Факела».