Артига: «Кто не смотрел матч, думает, что «Акрон» прекрасно сыграл»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Уверенно начали, ваша команда контролировала мяч, но проиграла. На ваш взгляд, почему так произошло?

- Да, сейчас, наверное, те, кто не смотрел матч, думают, что «Акрон» прекрасно сыграл. У нас в первом тайме были моменты, четыре момента можно было забивать. Тем не менее, допустили ошибки. Первая - Бакаев прошел по бровке, забил. Во втором тайме тоже начали нормально, но, к сожалению, пропустили еще один гол. Ошибка, переход и отскок от вратаря, добивание и гол.

- После такой игры есть какие положительные черты в том, что происходило на поле и в игре команды?

- Конечно, позитивные моменты были, их было очень много, я уже говорил, что первый тайм провели великолепно и могли забивать и вести со счетом 0:3, 0:4. Но есть такие ошибки, которые мы допустили, и сейчас их нужно очень быстро исправлять.

- Сделали тройную замену, она немного изменила игру. Не было ли мысли, может быть, чуть-чуть пораньше?

- В первом тайме всё довольно-таки хорошо работало, проходили атаки, было довольно много моментов. Во втором тайме, да, мы действительно кое-что поменяли, сделали замены. Моменты так и не пришли. Всего лишь два перехода «Акрона», и оба закончились для нас голами.