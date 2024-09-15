Дзюба: Получаю удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов

Новичок тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил, почему не стал бить, а сделал голевую передачу в матче с «Химками» (3:0).

В эпизоде с третьим голом 36-летний Дзюба находился в убойной позиции, но решил покатить под удар Владимиру Хубулову.

Дзюба признался, что от голевых передач он получает такое же удовольствие, как и от забитых голов.

«Я хорошо отобрал мяч, мог забивать, но на паузе покатил мяч. Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

После восьми игр «Акрон» занимает десятое место в чемпионате России, имея на счету восемь очков.