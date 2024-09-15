Тедеев: «Потерял сегодня голос, но был готов отдать сердце»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Поделитесь впечатлениями от первой домашней победы в чемпионате. Что получилось, а что нет?

- Потерял сегодня голос, но был готов отдать сердце. Потому что то, что я сегодня видел, и то, что делали футболисты, особенно в тот промежуток, когда особо стало тяжело, когда команда «Химки» была достаточно хороша во второй части первого тайма. Господь был с нами, и самое главное - наш вратарь, который правильно вел себя в этих ситуациях. Выручил, и это нам дало дополнительных сил, и мы победили. Я считаю, что если взять в целом игру, то мы сегодня заслуженно победили. Сегодня футболисты сделали очень многое для того, чтобы этой победы добиться. Я им безумно благодарен.