Солтмурад Бакаев: «Присутствие Дзюбы добавляет больших эмоций и уверенности в каждом»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Химки» Солтмурад Бакаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции после игры против брата?

- Тут не то, что против брата, а выиграть 3:0 у хорошего соперника, хорошие эмоции. Понимали, что очень важная игра, давно не побеждали. Хотелось очень сильно выиграть на домашнем поле.

- Первый тайм, два забитых мяча, они были примерно похожие. Выход из-под прессинга отрабатывался, или получилась импровизация?

- Нет, мы готовимся, конечно, понимаем, что у нас одна из самых сильных сторон - выбегать в атаки. Мы - высокие нападающие, я и Данилин, понимаем, что после отбора нужно быстро выбегать, и это сработало.

- Выход Артёма Дзюбы. Как оцените его игру?

- Добавил эмоций.

- Насколько?

- Можно сказать, что условно мне было достаточно тяжело. Но он вышел, и меня взбодрило.

- Можно сказать, что появление Артёма Дзюбы окрыляет?

- Добавляет даже уверенности больше, можно сказать. Такой игрок, такой нападающий, такая личность на поле у нас, это добавляет больших эмоций и уверенности в каждом.