Дзюба высказался о крупной победе «Акрона» в матче с «Химками»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды над «Химками».

15 сентября коллектив из Тольятти разгромил «Химки» со счетом 3:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Для 36-летнего Дзюбы данная игра стала дебютной в составе «Акрона».

Дзюба заявил, что «Акрон» владел преимуществом в матче, но позже упустил игру.

«Стандарты — наша проблема, теперь понимаю. Болельщики нас поддерживали, ребята тоже молодцы, проявили самоотдачу, самоотверженность, стелились под мяч», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В девятом туре чемпионата России «Акрон» примет «Краснодар».