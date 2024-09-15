Ловчев: «Дзюба всегда будет при голе»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о дебюте форварда Артёма Дзюбы за «Акрон».

В восьмом туре чемпионата России «Акрон» разгромил «Химки» со счетом 3:0. Дзюба вышел на поле во втором тайме и отметился голевой передачей.

— Дзюба выходит и в первом же матче отдает голевой пас. Сколько я видел нападающих, за которых платят большие деньги и ждут забитых мячей по полгода! Дзюба же всегда будет при голе, — заявил Ловчев «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков в восьми турах.

Следующим соперником «Акрона» в РПЛ будет «Краснодар». Игра между командами пройдет 21 сентября.