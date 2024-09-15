Не только Дзюба: Кто обрёк «Химки» на провал в Самаре

«Акрон» впервые разгромил своего соперника в Премьер-лиге – 3:0 против «Химок». Из-за кого подмосковная команда получила крупное поражение? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно ответило на этот вопрос тремя репликами.

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 14:20, в створ – 5:7, угловые – 5:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ФАРИНЬЯ – 3,5. Крайне неудовлетворительно противостоял в правой зоне обороны одному из Бакаевых. Понятно, что не Зелимхану, который приходится Фаринье одноклубником. Два прохода Солтмурада (с забитым мячом и голевым пасом Лончару) вскрыли неготовность Фариньи реагировать на его техничные действия в атаке.

АЛЕКСАНДР ФИЛИН – 4,0. Именно он привёз разгромный гол в ворота «Химок». Да, на исход матча это не повлияло, но терять мяч в своей штрафной всегда крайне плохо. Захотел Филин перехитрить Беншимола, но остался не у дел сам. Что было дальше?

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,0. А дальше Дзюба подхватил мяч и не стал жадничать. Артём уверен, что свои пять голов в РПЛ ещё забьёт и превзойдет рекорд Александра Кержакова. Артём выждал гроссмейстерскую паузу и подарил гол Хубулову. Ассист для Дзюбы – вполне нормально. То, что он отрабатывал в обороне, тоже идёт ему в зачёт. За полтайма на поле не успел устать 36-летний форвард.

Кирилл Иванцов