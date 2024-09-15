Биджиев: «Конечно, будет непросто, но мы готовились»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Ваша команда подходит к игре после победного матча в гостях. «Спартак» уже другой, чем тот, который был в Кубке. Как команда готовилась именно к такому боевому «Спартаку»?

- Действительно, был большой перерыв на сборные. Понятно, что были определенные вопросы, которые нам нужно было решить за это время и подготовиться к матчу. Прекрасно понимали, что в составе «Спартака» будут изменения, поэтому готовились, исходя из того, что предполагали по составу соперника.

- С учетом того, что некоторые футболисты получают не так много игрового времени, как настроение у них, все ли согласны с ротацией, которая сейчас применяется в команде?

- Это футбольная жизнь, здесь ничего нового. Все работают хорошо. У всех настрой хороший и боевой, это самое главное.

- На какие именно моменты в игре «Спартака» вы делали акцент для своих ребят с учетом того, что менее месяца назад была игра в Кубке, а сегодня матч чемпионата?

- Были какие-то нюансы, на которые мы обратили внимание. А в целом «Спартак» не изменяет себе, поэтому его стиль… в целом мы понимаем, что они хотят сделать. Конечно, будет непросто, но мы готовились.

- Вы без Эгаша Касинтуры, который долго восстанавливается. Как его состояние, как без него строить атакующую линию команды?

- Что касается Касинтуры, он уже приступил к пробежкам по кругу. Надеемся, что в ближайшее время он добавится к нам.