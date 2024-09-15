Станкович: Недавнее поражение от махачкалинского «Динамо» - дополнительная мотивация

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- С каким настроением сегодня команда прибыла в Махачкалу, Каспийск? С учетом того, что совсем недавно, меньше месяца назад, команды играли в Кубке?

- В хорошем настроении мы прибыли сюда. Совсем недавно вернулись в наше расположение футболисты, которые играли за свои национальные команды по всему миру. Мы учитывали и это тоже, формируя состав на сегодняшний матч. Да, мы проиграли дома «Динамо» в Кубке. Я думаю, что это будет дополнительной мотивацией сегодня в игре.

- Новичок команды Мангаш, а также Дуарте, который не принял участие в этом сезоне, сегодня в запасе. Насколько они готовы сегодня вступить в игру?

- Все нормально с ними. Мангаш совсем недавно прибыл в нашу команду, Дуарте недавно восстановился после серьезной травмы. Уже надеюсь, окончательно. Нам все будут важны, конечно, они важны, потому что до паузы новой на национальные сборные у нас будет семь матчей. Поэтому каждый игрок будет важным.

- В прекрасном настроении завершилась эта неделя, клуб отмечал 10-летие своего стадиона. Это может как-то повлиять на команду, придав ей каких-то сил?

- Мы, прежде всего, профессионалы. Да, это был большой отличный праздник, день рождения нашего стадиона, в котором мы приняли участие, но как только он закончился, празднования закончились. То есть мы снова тренировались и работали до, а также после.