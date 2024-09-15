Генич — о «Динамо»: «Так играть нельзя»

Известный комментатор Константин Генич поделился комментарием об игре московского «Динамо» в минувшем матче с «Ахматом».

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:2.

— Очень удивила тишина сегодня на трибунах «Динамо». Как-то совсем не домашняя поддержка. А сам футбол… В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство, — написал Генич в своем телеграм-канале.

В девятом туре Российской премьер-лиги «Динамо» ждет дерби со «Спартаком». Игра между командами пройдет 22 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.