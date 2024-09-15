Агент Баринова отреагировал на информацию о штрафах игрока

Агент Павел Банатин, который работает с хавбеком московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым, прокомментировал информацию из прессы. Сообщалось, что футболисту может грозить арест из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«У Mash в последнее время свои футбольные «приколы», это их работа и интересная для читателей повестка. То Соболев, то Глушенков, то теперь Баринов. Всё это ерунда, всё у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей у него нет», - цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

После восьми туров «Локомотив» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла (18 очков против 20).