Личка — о дебюте Гомеса: «Он может играть в два раза лучше»

Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался об игре новичка команды Артура Гомеса в матче с «Ахматом».

26-летний бразилец появился на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, не отметившись голевыми действиями.

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась победой «Динамо» над «Ахматом» со счетом 4:2.

«Ему нужно познакомиться с партнерами. Сегодня он показал мало, он может играть в два раза лучше. Ему нужна практика, дальше он нам поможет. Я доволен им», — цитирует Личку «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 16 очков в восьми турах.