Дзюба сделал голевое действие в дебютном матче за «Акрон»

В воскресенье Артём Дзюба вернулся в Российскую премьер-лигу. Опытный форвард вышел на замену в домашнем матче «Акрона» против «Химок». Дзюба дебютировал спустя несколько дней после подписания контракта.

В концовке второго тайма «Акрон» довёл счёт до разгромного – на табло 2:0 сменились на 3:0. Автором гола в составе команды из Тольятти стал Владимира Хубулов, а голевой пас на свой счёт записал как раз дебютант Дзюба.

Напомним, что до перехода в «Акрон» Артём Дзюба несколько месяцев провёл в статусе свободного агента.

В следующем туре Премьер-лиги «Акрон» будет принимать «Краснодар».