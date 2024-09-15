Ассист Дзюбы, гол плюс пас Солтмурада: «Акрон» разгромил «Химки» в дерби Бакаевых

Главным вопросом перед очным матчем «Акрона» и «Химок» было то, появится ли Дзюба в стартовом составе тольяттинцев. Не появился.

Помимо фигуры Дзюбы, отчётный матч интриговал противостоянием братьев Бакаевых. За «Акрон» выступает Солтмурад, за «Химки» – Зелимхан. Оба они вышли в стартовом составе.

Про «Химки» слагаются легенды, сколько там у них игроков в составе. Но вот Артур Юсупов покинул стал подмосковного клуба, имея за плечами один матч в жёлто-чёрной форме «Химок» и ноль в красно-чёрной.

«Акрон» подходил к матчу на четырнадцатом месте таблицы – в зоне стыков. «Химки» шли на двенадцатой строчке, обладая шестью очками. У тольяттинцев было пять баллов. Плотность нешуточная.

Кубок трогать не будем, а в рамках чемпионата у «Акрона» было пять матчей без подряд перед игрой с «Химками», которые имели чуть меньшую безвыигрышную серию (на протяжении четырёх туров).

Начали матч активно хозяева. Или полухозяева. Играет же тольяттинский «Акрон» дома не в Тольятти, но в Самарской области. Солтмурад Бакаев пробил низом с правого полуфланга – мимо дальнего угла.

Выдержав стартовый порыв «молодых и звонких», химчане устроили им проверку позиционным давлением. Игра плотно перешла под контроль гостей, которые стали биться в оборону «акроновцев».

Васютин выручил тольяттинцев, когда Бутта Магомедов пробивал с прострела. Заболотный сам не попал в створ на другой фланговой передаче. Фаринья ударил в ворота головой, но не дремал Васютин.

Ставка на контратаки сыграла положительную роль для «Акрона» ближе к перерыву. Солтмурад Бакаев успешно запустился по левому флангу, сблизился с воротами и отправил мяч внутрь рамки (1:0).

Не нашли гости рецепт против подключений Солтмурада, ибо вскоре тот совершил новый проход, но завершил не сам. Отдал младший Бакаев пас на Лончара, чей кручёный удар в правый угол вышел неотразимым (2:0).

На этом игра уже была сделана? Судя по всему, да. «Химки» оказались неспособны переломить игру во втором тайме. Вышел на замену Руденко, что-то пытался сделать впереди, но без толку.

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Мирзов появился со скамейки, тоже пробовал проходить слева, но не получалось у Резиуана как у Солтмурада Бакаева. Свежачок Ориньо отметился дальним ударом с левого полуфланга – мимо.

Тедеев в середине второго тайма выпустил Дзюбу, который в опасных моментах долго не участвовал. Руденко всё же получил близкий шанс забить, но победителем из той дуэли выбрался Васютин.

Ориньо подал угловой слева на голову Заболотному – тот рыбкой пробил вне створа. И «Акрон» не удержал победу с разницей в два мяча – он сделал её крупной.

Дзюба уже в компенсированное время отдал короткий голевой пас влево Хубулову – тот расстрелял по сути уже пустые ворота (3:0). С хорошим настроением Артём завершал этот матч.

Тольяттинцы в таблице обогнали химчан на пару очков. «Акрон» победил в Самаре в рамках РПЛ с третьей попытки: «Динамо» и «Рубину» проиграл, а у «Химок» выиграл.

Кирилл Иванцов