Личка: Наши игроки сегодня били как бабушка

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признал, что его подопечные наносили не лучшие удары в воскресном матче восьмого тура Премьер-лиги против «Ахмата».

«У нас Тюкавин, Гладышев, Макаров, Артур, Маухуб 15 минут после тренировки бьют по воротам с разных углов. Но сегодня на поле все бьют как я, у которого сил нет. Или как бабушка. И Шелия может выпить кофе, почитать газету и потом забрать мяч», - цитирует Личку Sport24.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. Команда Лички вырвала победу за счёт двух поздних голов, забитых уже в компенсированное ко второму тайму время.

В следующем туре соперником «Динамо» будет «Спартак». Московское дерби пройдёт в воскресенье, 22 сентября.