Дзюба вернулся в РПЛ через замену

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходит матч восьмого тура между «Акроном» и «Химками». В середине второго тайма на замену вышел нападающий Артём Дзюба, который подписал контракт с клубом из Тольятти буквально несколько дней назад.

Таким образом, 36-летний Дзюба вернулся в РПЛ. В прошлый раз форвард выходил на поле в матче российского чемпионата ещё 28 апреля, когда выступал за московский «Локомотив».

Следить за развитием событий в матче между «Акроном» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона 2024/2025.