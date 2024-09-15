Журавель: «Батраков - это чудо»

В российском футболе проходят матчи восьмого тура Премьер-лиги, московский «Локомотив» сыграл с «Оренбургом» и вновь прекрасно проявил себя 19-летний Алексей Батраков - он оформил «дубль». Его успехи прокомментировал известный отечественный комментатор Тимур Журавель, он отметил, что Батраков словил кураж.

- Это чудо, так бывает в футболе. Парень на безумном кураже, у него все залетает. У него отличная правая нога. Он раздает фантастические передачи. Он всегда оказывается в нужном месте и сейчас находится в приподнятом состоянии. И мячи, по которым он бьет, летят куда нужно, - цитирует слова Журавеля Vprognoze.ru.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата после восьми туров.