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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журавель: «Батраков - это чудо»

15 Сентября 2024 • 17:58 Комментировать
Оренбург
2:4
Локомотив Москва

В российском футболе проходят матчи восьмого тура Премьер-лиги, московский «Локомотив» сыграл с «Оренбургом» и вновь прекрасно проявил себя 19-летний Алексей Батраков - он оформил «дубль». Его успехи прокомментировал известный отечественный комментатор Тимур Журавель, он отметил, что Батраков словил кураж.

- Это чудо, так бывает в футболе. Парень на безумном кураже, у него все залетает. У него отличная правая нога. Он раздает фантастические передачи. Он всегда оказывается в нужном месте и сейчас находится в приподнятом состоянии. И мячи, по которым он бьет, летят куда нужно, - цитирует слова Журавеля Vprognoze.ru.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата после восьми туров.


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