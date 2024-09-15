Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил состав на матч РПЛ с махачкалинским «Динамо»

15 Сентября 2024 • 17:47 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Спартак Москва
1 5.90 X 3.80 2 1.65
1-й тайм

Черту под восьмым туром Российской премьер-лиги подведёт матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». Наставник московской команды Деян Станкович включил в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Отметим, что Роман Зобнин и Даниил Денисов пропускают матч из-за дисквалификаций, а Александр Селихов, Никита Чернов и Виллиан Жозе – из-за проблем со здоровьем.

Матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

Новости по матчу

Сегодня, 15 Сентября
18:48
Биджиев: «Конечно, будет непросто, но мы готовились»
18:40
Станкович: Недавнее поражение от махачкалинского «Динамо» - дополнительная мотивация
18:30
«Динамо» Махачкала - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:47
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ с махачкалинским «Динамо»
17:40
Валерий Овчинников: «Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию!»
17:23
«Спартак» приехал на матч РПЛ без трёх игроков
16:23
Гладилин рассказал, как Зорину попасть в «Манчестер Юнайтед»
14:30
«Спартак» способен стать чемпионом России» - Ари
09:25
Стипиди – про «Спартак»: «Не понимаю, как можно было купить Барко и отдать Мелёшина» 4
02:11
Динамо Махачкала - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14 Сентября
23:22
Барбоза — о новичке «Спартака»: «Это большой талант»
20:16
Камоцци: «Покупка Николсона поставила Соболева в неудачное положение»
17:49
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Спартак РПЛ — 15 сентября 2024
17:41
Комбаров: «В этом сезоне «Спартак» станет чемпионом»
16:27
Аленичев: «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»
16:10
Дуарте отправился со «Спартаком» в Махачкалу
15:40
«Спартак» не взял Виллиана Жозе на матч – названа причина 1
13 Сентября
22:27
Борис Игнатьев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»
21:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак чемпионата России — 15 сентября 2024
21:15
Гладилин: Махачкалинское «Динамо» будет всеми силами отбиваться в игре со «Спартаком»
20:52
Легков: «Станкович — это то, что было нужно «Спартаку»
20:04
Нигматуллин дал совет Селихову
19:43
«Зениту» далеко до популярности «Спартака» — Эменике
18:20
Агент: В «Спартаке» считают, что Зорин — будущая звезда
18:12
Агент Денисова: «У нас были контакты с португальскими командами»
17:31
Комбаров: «Барко — лидер «Спартака»
17:21
Гранат — о новичках «Спартака»: «Пока можно выделить только Барко»
16:52
Мангаш: «Спартак» — это самый лучший клуб в России»
16:41
Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» 1
16:19
Хлусевич включил Титова в список самых влиятельных людей в истории «Спартака»
16:10
Веллитон: «Зенит» никогда не станет таким великим, как «Спартак»
12:13
Агент Джикии раскритиковал боссов «Спартака»
11:50
Яковлев верит в чемпионство «Спартака»
12 Сентября
21:53
Борис Игнатьев оценил трансферную кампанию «Спартака»
21:27
«Спартак» сможет досрочно вернуть Маслова из «Сочи»
20:49
Амильтон: «Мангаш способен заиграть на самом высоком уровне»
20:19
«Спартак» объявил об уходе двух футболистов
19:56
Масалитин: «У «Спартака» вырисовывается перспективная команда»
18:47
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Спартак чемпионата России – 15 сентября 2024
18:35
Гладилин: «Жозе ещё может прибавить»
16:46
Канчельскис оценил текущий состав «Спартака»
16:30
Отец Дуарте отреагировал на информацию о возможном уходе игрока «Спартака» в «Рубин»
16:21
Нападающий ушёл из «Спартака» — источник
16:04
Яковлев — об игре «Спартака»: «Супер, если честно»
14:48
Мостовой: Замечательно, что Станкович пригласил меня в «Спартак» 1
14:42
Гаджиев оценил вероятность перехода Джикии в махачкалинское «Динамо»
14:30
Довбня: «Я не пенсионер, мне в душе 24 года»
14:23
Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб
11 Сентября
16:05
Кечинов - о покупке Мангаша: «Меня смущает приезд в Россию любого легионера»
15:34
Коновалов - о покупке Мангаша: «Спартаку» нужна вариативность»
13:30
Мостовой назвал лучший трансфер «Спартака» за последнее время
10 Сентября
20:41
Кечинов: «Пока не пойму, зачем «Спартаку» нужен Мангаш»
20:20
Канчельскис: «У Мангаша хорошая статистика в Португалии»
18:58
«Спартак» объявил о трансфере Мангаша
16:29
Европейский клуб нацелился на защитника «Спартака»
15:31
Пименов выделил главное качество Барко
15:14
Хлусевич: Кайфую от игры «Спартака»
15:09
Хлусевич: У меня было несколько вариантов в Европе
14:54
Хлусевич — об уходе Соболева: «Слава богу, что всё закончилось»
14:38
Обухов: «Спартак» поборется за чемпионство»
14:31
Бушманов: Барко — один из лучших игроков РПЛ
14:11
Раскрыто будущее Николсона в «Спартаке»
14:05
Хлусевич назвал лучших защитников РПЛ
09 Сентября
20:13
Онугха отказал «Локомотиву» и «Спартаку»
19:18
Кечинов: Если «Спартак» получит свободные зоны, то у «Динамо» будут большие проблемы
17:42
Кордоба отказал «Спартаку» — известна причина
16:10
Орлов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко 1
14:42
Мангаш прошёл медосмотр для трансфера в «Спартак»
14:06
Классен: «Барко хорошо обыгрывает, берёт игру на себя»
14:00
Классен рассказал, советовался ли со Станковичем перед уходом из «Спартака»
08 Сентября
22:40
В Испании удивлены формой Виллиана Жозе
21:46
«Спартак» может отложить покупку опорника
21:33
Гранат оценил состав «Спартака»
21:20
Гранат оценил прогресс Умярова при Станковиче
07 Сентября
23:23
Бышовец считает «Спартак» одним из претендентов на чемпионство
20:59
Глушаков: «В России Промес пойдёт только в «Спартак»
16:10
Бывший тренер «Спартака» уверен, что «Зенит» даст шанс конкурентам 1
15:43
Александр Мостовой высказался о возможном приобретении защитника Мангаша
11:23
Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»
06 Сентября
21:58
«Спартак» объявил имена ещё троих участников матча звёзд
16:47
Дьяков оценил перспективы «Спартака» со Станковичем
16:22
Кузьмичёв: Игра Жозе — разочарование для «Спартака»
15:32
«Спартак» не собирался покупать Голенкова
15:30
Кечинов не верит, что Промес вернётся в «Спартак»
13:40
Симонян: Я не помню, чтобы кто-то сам уходил из основы «Спартака» в другой клуб 1
05 Сентября
20:40
Стоцкий: «Барко — сильный футболист» 1
20:29
Стоцкий: «Спартак» Станковича может побороться за чемпионство
19:54
В агентстве Мангаша отреагировали на информацию о возможном срыве трансфера игрока в «Спартак»
17:32
Первак — о Кордобе: «Спартаку» нужен настоящий нападающий
16:22
Заварзин считает, что Кордоба не поможет «Спартаку» стать чемпионом
16:14
Руслан Литвинов ответил, когда российский футболист выиграет «Золотой мяч»
14:05
Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»
13:35
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы 1
13:15
Кечинов: Кордоба усилит «Спартак»
13:01
Радимов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко 1
03 Сентября
21:07
Андрей Мостовой ответил, согласился бы перейти в «Спартак» 1
20:14
Андрей Мостовой: «Барко сразу стал лидером «Спартака»
19:51
Андрей Мостовой: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне
18:04
Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»
17:37
Мангаш попрощался с «Виторией Гимарайнш» — игрок перейдёт в «Спартак»
16:32
Агент Сафонов: «Спартак» угадал с покупкой Барко
15:55
Агент: Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш может не выдержать давления большого клуба
15:13
Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым
15:04
«Спартак» купит ещё одного новичка после трансфера Мангаша
14:10
«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова
02 Сентября
19:43
«Спартак» следит за португальским защитником
19:24
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
19:16
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию» 1
18:11
Дмитрий Черышев рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Станковиче
17:31
Андрей Червиченко назвал место Соболева в «Зените» 4
17:31
Желько Петрович объяснил, почему Станковичу будет тяжело сделать «Спартак» чемпионом
15:20
Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то только в Европу» 3
15:12
Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»
01 Сентября
23:34
Булатов: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»
22:12
Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку» 1
21:25
«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов
19:10
Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»
17:52
Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»
17:45
Алексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»
17:35
Даниил Денисов: «Путь спартаковца — непростая задача»
16:17
Юндер не интересен «Спартаку»
16:09
Стало известно, где «Спартак» ищет вингера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне
Спортивные новости
Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион «Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
4
2
1.57 4.10 5.80
Видео
Окончен
Акрон Акрон
Химки Химки
3
0
2.45 3.70 2.70
Видео
23 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
5.60 3.95 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Сентября
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Потерял сегодня голос, но был готов отдать сердце»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев: «Присутствие Дзюбы добавляет больших эмоций и уверенности в каждом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о крупной победе «Акрона» в матче с «Химками»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Дзюба всегда будет при голе»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Конечно, будет непросто, но мы готовились»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Станкович: Недавнее поражение от махачкалинского «Динамо» - дополнительная мотивация
18:37 · Россия. Премьер-лига
Генич — о «Динамо»: «Так играть нельзя»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова отреагировал на информацию о штрафах игрока
18:30 · Россия. Премьер-лига
Личка — о дебюте Гомеса: «Он может играть в два раза лучше»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Россия. Премьер-лига
Дзюба сделал голевое действие в дебютном матче за «Акрон»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Личка: Наши игроки сегодня били как бабушка
17:59 · Россия. Премьер-лига
Дзюба вернулся в РПЛ через замену
17:58 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Батраков - это чудо»
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ с махачкалинским «Динамо»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Химки» — неплохой вариант для Джикии»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Если мы хотим быть успешными, должны быть убийцами»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию!»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Таранов: Соболеву предстоит долгая адаптация
17:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Забив второй мяч, наши футболисты схватили мяч и побежали в центр поля, пытаясь матч выиграть»
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» приехал на матч РПЛ без трёх игроков
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Мор: «Гонду не хуже Барко»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Позитивный результат для «Динамо»
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» забил два мяча подряд в ворота «Химок»
17:16 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» не всем довольны после победы над «Ахматом»
Все новости
Рекомендуем