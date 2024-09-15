«Спартак» объявил состав на матч РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Черту под восьмым туром Российской премьер-лиги подведёт матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». Наставник московской команды Деян Станкович включил в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Отметим, что Роман Зобнин и Даниил Денисов пропускают матч из-за дисквалификаций, а Александр Селихов, Никита Чернов и Виллиан Жозе – из-за проблем со здоровьем.

Матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.