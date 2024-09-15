Валерий Овчинников: «Химки» — неплохой вариант для Джикии»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Химки».

«Химки» — неплохой вариант для Джикии! Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Эксперт считает, что «Химки» — отличный вариант для Джикии, где он сможет реанимировать свою карьеру.

30-летний Джикия подписал контракт с подмосковным коллективом до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

В эти минуты «Химки» проводят матч восьмого тура чемпионата России против «Акрона». Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

Валерий Овчинников: «Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию!»