Личка: «Если мы хотим быть успешными, должны быть убийцами»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- В первом тайме «Динамо» могло забивать 3-4 гола, забили один и с пенальти. Что с реализацией, на ваш взгляд?

- Реализация? Я об этом говорил 3-4 тура назад. Только в игре в Кубке с Самарой, когда мы реализовали свои моменты и забили пять голов. И в Оренбурге провели не хорошую игру, стопроцентные моменты не реализовал. Сегодня я согласен с вами. Когда мы забили первые два гола, до этого 50 минут игра была под нашим контролем. Да, можно забить и четыре гола. Для нас могла игра сложиться полегче. Потом сами себе сделали интригу. Что говорить? При счете 2:2 у соперника были хорошие высокие игроки при стандартах, и любой момент они тебе могли забить на 2:3, и «Ахмат» мог еще уехать домой с победой. Потом у нас еще был на 95-й минуте гол Макарова, 3:2. Но наш подход к игре при счете 2:0 - очень слабый. Это значит, не было концентрации, думали, что спокойно доиграем матч. В этом нас есть большая проблема.

- Вас устроили скорости футболистов «Динамо»? Большую часть матча все атаки пешком проходили.

- Интенсивность игры сегодня была невысокой. Было жарко, но не хватало движения за спину, в большей степени от Гладышева. Когда вышел эль-Мехди, он показывал скорость в рывках за спиной, доигрывал моменты до конца, что он показал во время четвертого гола. Любой игрок уже бы остановился, а он пошел до конца, догнал мяч, который еще не вышел, и отдал последний пас на Луку Гагнидзе. Так надо играть от вратаря до нападающего, все 10 человек на поле.

- Что понравилось в этой игре?

- С одной стороны, есть много негативного, но с другой стороны, были хорошие ситуации, получался выход от ворот через короткий пас. Были ситуации в штрафной, когда Гладышев, Бителло нашли свои моменты. Но в футболе играешь 90 минут, мы не можем играть 50 минут и думать, что всё получится автоматически. Нет, надо концентрироваться и играть до конца. Потому что дай шанс любой команде почувствовать, что она может набрать очки, она будет это использовать. Если мы хотим быть успешными, должны быть убийцами. Сегодня давайте забивать три гола, как были должны, и контролировать игру, а не думать, что соперник сам себе убьет.