Валерий Овчинников: «Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию!»

Известный тренер Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с уходом защитника Георгия Джикии из «Спартака».

«Этот черт Абаскаль просто закопал Джикию! Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в «Спартаке», — заявил Овчинников Legalbet.

Специалист добавил, что теперь Джикии придется заново доказывать, что он еще способен играть на высоком уровне.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. После окончания прошлого сезона чемпионата России 30-летний футболист покинул столичный клуб на правах свободного агента. 13 сентября стало известно, что защитник подписал контракт с «Химками».