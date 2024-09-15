Таранов: Соболеву предстоит долгая адаптация

Экс-футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По мнению эксперта, Соболеву предстоит длительная адаптация в Санкт-Петербурге в плане психологии.

— Если сможет привыкнуть к постоянной критике со стороны не только соперников, но и собственных болельщиков и проявить свои лучшие качества, тогда история с переходом постепенно утихнет, — цитирует Таранова Metaratings.

Стоит сказать, что Соболев уже дебютировал за «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА (1:0). Нападающий провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.