Ташуев: «Забив второй мяч, наши футболисты схватили мяч и побежали в центр поля, пытаясь матч выиграть»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- 2:0, 2:2, красивое возвращение в игру, эффектное и быстрое. Чего не хватило потом?

- Я до матча предполагал, что будет лоскутный футбол от нас исходить, потому что мы меняем стиль игры и какие-то вещи, схема. Ожидания того, что матч может быть где-то провальным, где-то эффективным - так и получилось. В первом тайме мои ребята еще не были адаптированы к требованиям совсем, еще не до конца вошли в то русло, которое нам надо, что-то не получалось. Во втором тайме коррективы внесли, сумели два забить, могли еще забивать, хорошие моменты были, в том числе и у «Динамо». Характерный момент, что когда мы забили второй мяч, наши футболисты схватили мяч и побежали в центр поля, пытаясь матч выиграть. Это момент уровня, взаимодействия футболистов, состояния. Вышедшие на матч игроки в моменте с голом, фамилии не буду называть, надо было добежать - не добежал. А почему? Невнимательность, концентрация, состояние игрока, может быть, после травмы игрок… Вот это всё лоскутные вещи, к сожалению, при таком результате.

- Два очень простых гола, чисто визуально, пропустила ваша команда. Вот гол Тюкавина, когда Даса там прошел практически пешком и нападающему выкатил. Вот здесь в чем проблема?

- В том, что Даса обыграл трех футболистов стоя. Это проблема. Почему? Там надо разбираться. Когда троих обыгрывает игрок без скорости, без включения, без врывания, а просто на месте обыграл, спокойно обыграл - это, конечно, проблема. Будем думать, почему так, будем разбираться, тренировать. Что остается делать? Второй тайм дал позитив в определенном моменте. Но мы понимаем, что надо работать. Футболисты есть, надо привести их в чувство, состояние и нашу стилистику.