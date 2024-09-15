«Спартак» приехал на матч РПЛ без трёх игроков

В воскресенье вечером «Спартак» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». За «красно-белых» не сыграют три футболиста – на игру не приехали вратарь Александр Селихов, защитник Никита Чернов и нападающий Виллиан Жозе. В пресс-службе московского клуба высказались об отсутствующих.

«Чернов продолжает восстановление, у Жозе небольшое повреждение, у Селихова – простуда», - комментарий «Спартака» приводит «Спорт-Экспресс».

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.