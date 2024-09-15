​Мор: «Гонду не хуже Барко»

Эдуард Мор, в прошлом выступавший за московский «Спартак», не удивлён тому, что новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду ярко заиграл в питерском клубе. Он считает его классным игроком, не уступающим отличному новичку московского «Спартака» - Эсекьелю Барко.

- Это футболист хорошего уровня и он находится в хорошей форме. Я не вижу ничего неожиданного. Это не мальчик какой-то, которому нужно время для адаптации. Можно привести в пример того же Барко, который приехал и сразу начал здорово играть, не хуже Лусиано, - цитирует сдлва Мора Vprognoze.ru.

Напомним, что Гонду сыграл в двух матчах, но при этом забил уже три мяча. Питерский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата