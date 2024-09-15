Пивоваров: «Позитивный результат для «Динамо»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался после победы московской команды над «Ахматом».

Игра восьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 4:2 в пользу «бело-голубых».

«Результат для нас позитивный, все закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

При этом функционер отметил, что и у ворот «Динамо» было много голевых моментов, однако замены усилили игру команды.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 16 очков в восьми матчах.

В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся в гостях с московским «Спартаком».