В «Динамо» не всем довольны после победы над «Ахматом»

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, высказался после победы над «Ахматом» со счётом 4:2. Команда Марцела Лички набрала три очка за счёт двух поздних забитых мячей.

По словам Гафина, в «Динамо» довольны результатом, но недовольны содержанием игры.

«Не удовлетворены содержанием игры, потеряли массу моментов. Здорово, что в конце собирались и довели игру до победы. На таких сценариях мы должны учиться. Но рады победе, спасибо ребятам, что её отстояли», - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Динамо» проведёт в среду, 18 сентября, - против «Динамо» из Махачкалы в Кубке России. А в следующем туре Премьер-лиги команда Марцела Лички сразится со «Спартаком» в дерби.