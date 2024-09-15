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Гранат назвал лучшие трансферы лета в РПЛ

15 Сентября 2024 • 17:14 Комментировать
Зенит
...
Факел
21.09 16:30

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат выделил главные трансферы минувшего лета в Российской премьер-лиге.

«Уход Сафонова в «ПСЖ» — большой плюс для нашего футбола. Матвей перешел в именитый клуб. Подписание Глушенкова «Зенитом». Он ярко играет в Петербурге», — приводит слова Граната Legalbet.

При этом Гранат признался, что его разочаровал уход вратаря Антона Шунина из «Динамо».

На данный момент лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги является «Зенит», набравший 20 очков в восьми турах. В тройку входят «Краснодар» и «Локомотив», у которых по 18 баллов в копилке.

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