Гранат назвал лучшие трансферы лета в РПЛ

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат выделил главные трансферы минувшего лета в Российской премьер-лиге.

«Уход Сафонова в «ПСЖ» — большой плюс для нашего футбола. Матвей перешел в именитый клуб. Подписание Глушенкова «Зенитом». Он ярко играет в Петербурге», — приводит слова Граната Legalbet.

При этом Гранат признался, что его разочаровал уход вратаря Антона Шунина из «Динамо».

На данный момент лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги является «Зенит», набравший 20 очков в восьми турах. В тройку входят «Краснодар» и «Локомотив», у которых по 18 баллов в копилке.